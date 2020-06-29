Происшествия

РБКРБКДавшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
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Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

РБК07:35

Прокурор просит дать 2 года и 3 месяца колонии экс-главбуху Серебренникова и освободить ее

ТАСС06:55

Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РИА Новости07:05

Прокурор попросила освободить экс-главбуха «Седьмой студии» Масляеву от наказания

Интерфакс07:02

Прокурор попросил для экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой 2 года и 3 месяца колонии

Коммерсантъ07:01

Прокурор попросил освободить от наказания фигурантку дела «Седьмой студии» Масляеву

Известия07:16

Прокурор попросил освободить бухгалтера «Седьмой студии» от наказания

Дождь07:54
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
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Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru 27 июня в 14:38
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Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
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Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
7
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Общество

В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы

Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 11:34
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
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Авто

Российский UAZ Hunter протестировали в Японии

Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
ГЛАС.RU 07:55
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Политика

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
3
Общество

Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
20
Происшествия

Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире

Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
Вечерняя Москва 11:00
7
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
178
Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
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Киберспорт

Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima

Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
Матч ТВ 10:58
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
68
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия вчера в 01:07
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 11:03
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Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
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Автоспорт

Хэмилтон и Экклстоун поспорили о расизме. Лучше бы о гонках

За рулем 11:49
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Происшествия

Киевлянин в трусах верхом на коне въехал в магазин за пивом

Житель Киева в нижнем белье и верхом на коне заехал в супермаркет за пивом. Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе.
Народные новости 09:17
Общество

Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Rambler News Service 08:10
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