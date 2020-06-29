Происшествия

РБКРБКДавшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
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Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РИА Новости07:05

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

РБК07:35

Прокурор попросил освободить от наказания фигурантку дела «Седьмой студии» Масляеву

Известия07:16

Швыдкой считает, что Серебренников останется востребованным после дела «Седьмой студии»

ТАСС09:00

Прокурор попросила освободить экс-главбуха «Седьмой студии» Масляеву от наказания

Интерфакс07:02

Прокурор попросил для экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой 2 года и 3 месяца колонии

Коммерсантъ07:01

Прокурор попросил освободить бухгалтера «Седьмой студии» от наказания

Дождь07:54
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

РБК 06:09
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Происшествия

В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем

Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
REGNUM 08:48
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Общество

РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
7
Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
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Политика

Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
Политика

ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Business FM выразила сожаление, что ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов, и пояснила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию не прописан запрет на публикацию промежуточных итогов.
РБК 07:45
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
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Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 26 июня в 12:05
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Политика

В американском штате задумали поменять «расистский» флаг

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз рассказал о намерении поменять флаг штата, содержащий символику Конфедерации южных штатов, которую многие считают расистской.
Lenta.ru 27 июня в 16:03
33
Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
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Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Car.ru 00:47
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо

Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
14
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
907
Общество

Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Российская газета 08:36
1
Авто

Ford представил новый пикап F-150

В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года.
Evo-rus.com 02:58
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Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
13
Общество

Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
9
Общество

Галустян подал заявление о банкротстве продюсерской компании

После признания несостоятельной компании ООО "Топ Фильм Комедия" с головным офисом в Киеве, комик Михаил Галустян подал заявление о банкротстве российской дочерней организации "Топ Фильм Комедия", среди проектов которой фильм "Тот еще Карлосон!".
Газета.Ru 07:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
7
Общество

Прокуратура Оренбурга нашла нарушения в декларациях замов мэра города

Телеканал UTV 06:51
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Происшествия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия вчера в 10:35
Гаджеты

Samsung представила новые QLED-телевизоры по цене от 824 до 4570 долларов

Самая доступная версия предлагается по цене около 824 долларов, а старшая версия стоит 4570 долларов.
iXBT.com 05:44
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Ньюкасл, Великобритания, 29 июня 2020, 09:18 — REGNUM Лондонский «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
REGNUM 02:18
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