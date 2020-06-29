Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

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