Происшествия
РБКДавшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
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Платформа «Яндекс.Дзен» начала тестировать короткие форматы для блогеров — истории и галереи.
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«Манчестер Сити» хочет приобрести Алабу в рамках трансфера Сане
Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы.
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Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили 07:52
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
"Число пациентов на амбулаторном лечении превышает число тех, кто находится на стационаре", - уточнил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
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Семен Слепаков снял сериал про жизнь на самоизоляции
Блокнот Ставрополь 27 июня в 11:08
Происшествия
Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков
Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Москва 24 10:11
Футбол
Миранчук признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Официальный сайт РПЛ представил символическую сборную 24-го тура, куда вошли четыре игрока «Зенита».
Советский спорт 07:55
Общество
Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза
"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в драмтеатре города Владимир
По предварительным данным, пожар возник при проведении электротехнических работ. Сам театр был основан еще в 1848 году.
Эхо Москвы 10:32
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки
Известия вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Фигурное катание
Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет
За свою карьеру Бетина Попова выступала в танцах на льду с двумя партнерами: Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.
РИА Новости 09:03
Общество
Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Число жителей Украины, которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
РИА Новости 08:06
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Экономика
Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности
Налоговая служба в информации от 25 июня напомнила о датах сдачи отчетности по налогам, пролонгированных Постановлением Кабмина РФ от 02.04.2020 № 409.
Время Бухгалтера 26 июня в 06:24
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Экономика
ОСК ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года
В 2019 году ожидается рост выручки на 14-17% Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года.
PortNews 05:44
Политика
Немецкая пресса: Путин в статье о Второй мировой избегает щекотливых тем, касающихся Германии
Обсуждая причины начала Второй мировой войны, Путин почему-то избегает щекотливых тем, которые могут быть неприятны жителям Германии.
Военное обозрение 09:33
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41