Как заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на общем собрании союза, «мы созрели и хотим сделать лучше продукты по ОСАГО — увеличить лимиты, отойти от износа, да, в этом случае потребует от людей чуть большая плата».

С чего всё началось Даже ржавые станут новыми Только последняя новация потребует увеличения тарифов минимум на 30% — половина машин в стране старше десяти лет, что сейчас дает компаниям право снижать выплаты при учете износа на 30–50%. Грядущий рост тарифов признает и Банк России — он планирует начать обсуждение реформы в Думе уже осенью. Коммерсантъ вчера в 14:36