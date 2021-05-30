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Даже ржавые станут новыми

Как заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на общем собрании союза, «мы созрели и хотим сделать лучше продукты по ОСАГО — увеличить лимиты, отойти от износа, да, в этом случае потребует от людей чуть большая плата».В источнике
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С чего всё началось

Даже ржавые станут новыми

Только последняя новация потребует увеличения тарифов минимум на 30% — половина машин в стране старше десяти лет, что сейчас дает компаниям право снижать выплаты при учете износа на 30–50%. Грядущий рост тарифов признает и Банк России — он планирует начать обсуждение реформы в Думе уже осенью.
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