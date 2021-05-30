Даже ржавые станут новыми
Речь идет о продолжении реформы ОСАГО, обсуждение которой с рынком Минфин уже начал.В источнике
С чего всё началось
Даже ржавые станут новыми
Только последняя новация потребует увеличения тарифов минимум на 30% — половина машин в стране старше десяти лет, что сейчас дает компаниям право снижать выплаты при учете износа на 30–50%. Грядущий рост тарифов признает и Банк России — он планирует начать обсуждение реформы в Думе уже осенью.
Коммерсантъвчера в 14:36
Минфин предлагает ввести в ОСАГО принцип выплат без учёта износа автомобиля, обсуждение пакета изменений займет год
Агентство страховых новостей28 мая в 01:22