Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

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