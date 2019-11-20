Футбол
RT на русскомДе Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией
Спорт-Экспресс20 ноября в 05:50
Де Брейне — о жеребьевке ЧЕ-2020: «Это позор. Футбол становится все больше похож на бизнес»
Sport24.ru20 ноября в 08:36
Де Брюйне о том, что группа Бельгии на Евро уже известна: «Позор. Футбол все больше становится бизнесом»
Sports.ru20 ноября в 07:48
Кевин де Брюйне – о жеребьевке Евро: Это позор, что все уже определено
Советский спорт20 ноября в 08:23
Де Брёйне — о том, что группа Бельгии на Евро-2020 уже известна: это позор
Чемпионат20 ноября в 10:52
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