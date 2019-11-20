Футбол

RT на русскомRT на русскомДе Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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