Футбол
RT на русскомДе Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
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Политика
МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории»
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории» согласно Тартускому мирному договору.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Кино
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получит продолжение
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Aston Martin DBX – первый серийный кроссовер за всю 106-летнюю историю Aston Martin, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Гаджеты
Уязвимость в Android позволяла шпионить через камеру
Из-за дыры в безопасности операционной системы Android злоумышленники могли получить доступ к камере смартфона и с ее помощью делать фотографии и даже записывать разговоры владельца.
Политика
СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование
Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны между США и Россией
Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Энергетика
Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой
Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил о своем уходе
В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Михаил Боярский сообщил о том, что собирается покинуть сцену, строить из себя «молодого дурачка» он не собирается.
Футбол
Черчесов прокомментировал оскорбления футбольных фанатов в адрес Дзюбы
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выполнил задачу на матч отбора на чемпионат Европы со сборной Сан-Марино, заявил главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев лечения
Российская актриса Анастасия Заворотнюк последние несколько месяцев борется с тяжелой болезнью.
Шоу-бизнес
Полина Максимова и Егор Корешков перестали скрывать свой роман
33-летний Егор Корешков и 30-летняя Полина Максимова вышли в свет как пара.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Наука
Эпоха ГМО-детей начнется через два года
Доктор Смит (на фото) считает, что будущим родителям нужно предлагать редактуру ДНК при процедурах ЭКО, что снизит у их ребенка риск таких болезней, как старческое слабоумие и рак.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Авто
Audi представила электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.