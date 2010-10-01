Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессДе Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поставил лайк в Instagram под репликой с призывом уволить главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
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Новичок «Барселоны» де Йонг лайкнул пост с призывом уволить главного тренера каталонцев
Sportbox.RUвчера в 23:38
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
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