По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.

Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

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