Футбол
ЧемпионатДе Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год
По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
РИА Новости 12:49
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
Экономика
ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие
В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ
Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт 11:39
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Экономика
Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков
На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.
ТАСС 10:32
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Российская газета 10:11
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00