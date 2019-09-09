Футбол

ЧемпионатЧемпионатДе Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
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Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

Чемпионат12:31

Де Хеа близок к продлению контракта с «МЮ». Он будет получать 290 тысяч фунтов в неделю – на уровне Погба

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Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

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Sportbox.RU12:01

Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» на уровне Погба – 17 миллионов евро в год

Советский спорт13:10

По новому контракту Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» € 17 млн в год

Sport.ru14:58
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Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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