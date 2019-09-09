Футбол

ЧемпионатЧемпионатДе Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

Чемпионат12:31

Де Хеа близок к продлению контракта с «МЮ». Он будет получать 290 тысяч фунтов в неделю – на уровне Погба

Sports.ru11:59

Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс12:28

Давид де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед» с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю

Sport24.ru13:21

Зарплата де Хеа по новому контракту с «МЮ» составит 290 тысяч фунтов в неделю

Sportbox.RU12:01

Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» на уровне Погба – 17 миллионов евро в год

Советский спорт13:10

По новому контракту Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» € 17 млн в год

Sport.ru14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Политика

Британский парламент официально приостановил работу

В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда 10:22
Кино

Студия Paramount Pictures переснимет фантастический боевик «Без лица»

Находящаяся в поиске новых проектов и потенциальных франшиз студия Paramount Pictures решила переснять ещё один из своих кассовых хитов «Без лица».
Кинобизнес сегодня 19:24
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

RT на русском 21:21
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Футбол

Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020

В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 16:56
Происшествия

Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

Газета.Ru 12:11
Политика

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК вчера в 14:49
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Происшествия

В Чите в детском саду обрушился потолок

РИА Новости 09:13
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Политика

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).
Ведомости 17:02
Политика

«Единая Россия» получила более 60% мандатов на выборах в регионах

"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны.
Комсомольская правда 05:53
Происшествия

В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия

В Китае суд приговорил к смертной казни похитителя ребенка

Суд города Сианя приговорил Лин Юаньцзе к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок, сообщает ТАСС.
Российская газета 22:36
Гаджеты

Apple представит новые модели iPhone

Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone.
ТАСС 20:03
Общество

Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры

Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ru 16:01
Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств

Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 07 сентября в 05:33
Гаджеты

Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4

В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.
Игромания.ру 17:05
Кино

Пирс Броснан призвал уступить роль Бонда женщине

Телеканал 360° 19:41
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия 21:27
Экономика

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Общество

Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное