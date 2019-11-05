"Ювентус" опубликовал заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива". Отметим, что в ней не оказалось защитника Матийса де Лигта.

Де Лигт не сыграет с «Локомотивом»

Общество Госдума в первом чтении приняла законопроект о вытрезвителях В 20 регионах (Татарстан, Тюменская, Саратовская область и другие) власти приняли решение возродить систему вытрезвителей.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Василию Лановому вызвали в театр «скорую помощь» Накануне артисту стало плохо незадолго до выхода на сцену. Он почувствовал недомогание и коллеги вызвали ему скорую помощь.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной 55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что аномально теплая погода придет в центральную часть России на следующей неделе.

Армия и оружие Зеленский решил создать военную полицию Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Футбол «Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армия и оружие В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года План обороны Беларуси на ближайшие пять лет предстоит вынести в этом месяце на заседание Совета безопасности.

Гаджеты В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).

Политика Глава «Укроборонпрома» сообщил о назначенных Трампом советниках Напомним, в конце августа президент Украины Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора и назначил на место бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта "Укроборонпром" Айвараса Абросавичуса.

Общество Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Экономика Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Происшествия В Адыгее нашли тело убитой школьницы По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.

Общество Число разрешений на такси предложили ограничить в России В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.