"Ювентус" опубликовал заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива". Отметим, что в ней не оказалось защитника Матийса де Лигта.

Де Лигт не сыграет с «Локомотивом»

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