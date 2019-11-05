Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве

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