Лига чемпионов
РИА НовостиДе Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Наука
Робопчела с мягкими «мышцами» совершила первый управляемый полет
Специалисты отметили, что особенность разработки состоит в том, что его крылья приводят в действие мягкие искусственные мышцы.
МедиаПоток 03:43
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Наука
Мозг узнает знакомую музыку за 100-300 миллисекунд
Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), человеческий мозг может распознать знакомую мелодию в течение 100-300 миллисекунд, что подчеркивает глубокое запоминание любимых мелодий в нашей памяти.
МКБ-11 вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Армия и оружие
Пентагон опасается развития военного ИИ в России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Космос
Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники — компании Boeing.
Народные новости вчера в 20:15
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Телеканал 360° 04 ноября в 13:37
Политика
NI: Западу нужно признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал Соединенные Штаты Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru вчера в 20:00
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Энергетика
«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на "Газпром" антимонопольный штраф на 7 миллиардов долларов, заявила российская компания.
РИА Новости 06:17
Футбол
Хорватский футболист пнул курицу и получил красную карточку
Мёртвую курицу игрок выбросил за пределы поля. Арбитр действия Газдека оценил красной карточкой.
Чемпионат 05:52
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37
Экономика
Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что была жертвой домашнего насилия
В свежем интервью певица призналась, что пережила домашнее насилие.
Вокруг ТВ 03:00
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Происшествия
Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали
Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Музыка
Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»
Моя Москва.онлайн 05:18
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил свою возлюбленную
Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru вчера в 06:48
Политика
Путин призвал МВД работать над укреплением доверия общества к полиции
Руководству МВД следует не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:11
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как сын поздравил ее с днем рождения
На своей странице в Instagram знаменитость показала, как двухлетний сын Платон поздравил ее с днем рождения.
RuNews24.ru 05:46
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19