Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиДе Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 07:17

Де Лигт пропустит матч с «Локомотивом» в Лиге чемпионов из-за травмы

Чемпионатвчера в 07:59

Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом»

Sport24.ruвчера в 07:17

Де Лигт пропустит матч ЛЧ с «Локомотивом» из-за травмы

Sports.ruвчера в 07:38

Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

Матч ТВвчера в 07:45

Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

Sportbox.RUвчера в 07:45

Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве

РИА Новостивчера в 08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАСС вчера в 21:20
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Наука

Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника

Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Naked Science 03 ноября в 12:35
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Гаджеты

Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
MobiDevices 07:54
Общество

Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Газета.Ru 03:33
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Культура

О чем расскажут первые восемь серий многосерийного фильма «Отчим» на Первом

В 1952 году в сибирской глубинке первая красавица поселка Настя семь лет ждет мужа с фронта.
Tricolor TV Magazine 04 ноября в 01:45
Футбол

Промес признался в любви к «Спартаку»

Metaratings 02:47
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.
RT на русском 05:39
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Политика

Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Происшествия

В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Угрозой целостности интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами.
Интерфакс вчера в 23:49
Здоровье

Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком

Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.
VSE42.RU 00:25
Общество

У «Дождя» сменится главный редактор

РБК 05:51
Экономика

Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии

По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Транспорт

Маршрут «Аэроэкспресса» в Шереметьево изменится после запуска МЦД

С запуском движения по первой ветке Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово — Лобня) изменится маршрут «Аэроэкспрессов».
Lenta.ru 06:57
Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Политика

Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Украина.ру 00:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное