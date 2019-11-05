Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsДе Лигт из-за травмы пропустит матч с «Локомотивом»

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 2 ноября
Стадион «Олимпико»
Ола Айна
44′
54′
Родриго Бентанкур
57′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
63′
67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
68′
70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
74′
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
85′
Андреа Белотти
90′+3′
Томас Ринкон
90′+3′
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт не сможет сыграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». 20-летний голландец растянул мышцу правого голеностопа во время игры 11-го тура Серии А с «Торино».
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