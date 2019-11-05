Лига чемпионов
Soccer.ruДе Лигт не сыграет с «Локомотивом»
"Ювентус" опубликовал заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива". Отметим, что в ней не оказалось защитника Матийса де Лигта.
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Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Здоровье
Особый подход к лечению. Во Внукове работает специальная медпрограмма
Программа ведения пациентов старших возрастных групп со множественными хроническими заболеваниями работает в поликлинике № 212, филиал № 217 (ул. Насосная, д. 1А, стр. 1). В эту программу включают женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, у которых 3 и более хронических неинфекционных заболеваний и есть высокий или очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.
Аргументы и Факты вчера в 09:43
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Общество
СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard
По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard.
РБК 17:43
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
SpeedMe 03:32
Шоу-бизнес
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием
Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Общество
В Прикамье Оса признана самым комфортным городом
В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.
REGNUM 07:48
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK 03:38
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия вчера в 12:21
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Происшествия
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Здоровье
В Свердловской области создают единый референсный центр для онкологов
Система референсного центра интегрирует в себя деятельность нескольких онкоучреждений региона, в частности, областной онкодиспансер, Центр ядерной медицины и не только.
REGNUM 11:14
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Армия и оружие
Британский МИД выступил в защиту «Белых касок»
Замминистра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон заявил, что волонтеры неправительственной организации «Белые каски» якобы подвергаются «массированной дезинформационной кампании со стороны сирийского режима и российского правительства».
Известия 19:35
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ.
Ведомости 05:49
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03 ноября в 03:01
Общество
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В «Альфа-банке» подтвердили факт утечки, но уточнили, что известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях.
Рифей-Пермь 02:30
Авто
В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4
В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Авто
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен.
Motor 04:56
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45