Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruДе Лигт не сыграет с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
"Ювентус" опубликовал заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива". Отметим, что в ней не оказалось защитника Матийса де Лигта.
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Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

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