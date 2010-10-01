Футбол

ЧемпионатЧемпионатДе Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике

По информации источника, беседа получилась не очень дружелюбной, и после этого Маттейс решил выбрать «Ювентус». Напомним, за де Лигта «Ювентус» заплатил «Аяксу» € 85,5 млн. На защитника сборной Нидерландов также претендовали «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
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