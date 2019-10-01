Футбол
ЧемпионатДе Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
По информации источника, беседа получилась не очень дружелюбной, и после этого Маттейс решил выбрать «Ювентус». Напомним, за де Лигта «Ювентус» заплатил «Аяксу» € 85,5 млн. На защитника сборной Нидерландов также претендовали «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
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Mundo Deportivo: де Лигт после общения с Пике в отеле на Багамах решил перейти в «Юве»
Sports.ruвчера в 07:14
Де Лигт выбрал «Ювентус», а не «Барселону» из-за неприятного разговора с Пике
Sportbox.RUвчера в 10:54
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
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На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
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Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
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В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
Осечкин сообщил, что избитый заключенный отказывался давать взятки, подписывать явки с повинной, сознаваясь в противозаконных действиях, которых не совершал, и оперативники колонии ИК-9 приказали опустить его.
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Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
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Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
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Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
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Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
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Электрокар Nissan IMk компания Nissan представит на автосалоне в Токио
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Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
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Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57