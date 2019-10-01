Футбол

ЧемпионатЧемпионатДе Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике

По информации источника, беседа получилась не очень дружелюбной, и после этого Маттейс решил выбрать «Ювентус». Напомним, за де Лигта «Ювентус» заплатил «Аяксу» € 85,5 млн. На защитника сборной Нидерландов также претендовали «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: трансфер Де Лигта в «Барселону» сорвался после разговора с Пике

Советский спортвчера в 11:22

Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике

Чемпионатвчера в 10:05

Де Лигт выбрал «Ювентус», а не «Барселону» из-за неприятного разговора с Пике

Sportbox.RUвчера в 10:54

СМИ: Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после диалога с Пике

RT на русскомвчера в 10:28

Пике подозревается в срыве трансфера Де Лигта в «Барселону»

Вести.Ruвчера в 11:11

Mundo Deportivo: де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после неудачного общения с Пике на Багамах

Бомбардир.рувчера в 07:49

Mundo Deportivo: де Лигт после общения с Пике в отеле на Багамах решил перейти в «Юве»

Sports.ruвчера в 07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Армия и оружие

В России начинается осенний призыв

Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 17:19
Политика

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Политика

Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Футбол

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° вчера в 07:49
Здоровье

Роспотребнадзор просит граждан надевать маски от гриппа

Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защитится от заражения и распространения инфекции, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:43
Шоу-бизнес

Наталью Бочкареву требуют отправить в наркодиспансер

StarHit.ru вчера в 11:00
Общество

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
РИА Новости 01:11
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Общество

В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
Игры

Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

Компания Activision выпустила Call of Duty Mobile. Мобильная версия шутера уже доступна пользователям iOS и Android.
News.ru 02:29
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Общество

Вся Сеть не может найти леопарда на фото

Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Технологии

Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».
Взгляд.ру 02:29
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика

Путин встретится с Рухани и Пашиняном 1 октября в Ереване

Российский лидер Владимир Путин 1 октября намерен провести встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Хасаном Рухани на полях саммита Высшего евразийского экономического совета.
RT на русском вчера в 08:45
Политика

Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском вчера в 01:05
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное