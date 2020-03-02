Игры

Игромания.руИгромания.руDeath Stranding выйдет на PC уже 2 июня

3 фото
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

REGNUM16:24

Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC

Красная весна12:58

ПК-версия Death Stranding выйдет 2 июня — с фоторежимом и Denuvo

3DNews13:21

Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

Игромания.ру11:28

Авторы Death Stranding назвали дату релиза на ПК — в игру добавят хедкраба из Half-Life

CyberSport.ru11:28

Death Stranding выйдет на PC в июне. В игре будут предметы из Half-Life

Cyber.sports.ru11:47

Хедкраб и точная дата выхода в ролике РС-версии Death Stranding

Городской портал Новый Нижний13:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:48, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Один турецкий военный погиб и один получил ранения при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе, говорится в сообщении минобороны Турции.
РИА Новости 16:37
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Наука

Почему чайки так падки на объедки: новое исследование

Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека.
Популярная механика 13:11
Общество

В Троицком построят школу за два миллиарда рублей

В анивском селе Троицком построят школу на 1200 мест.
Сахалин.Инфо 17:54
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Игры

Никакой «оптимизации» – вот так выглядит первый Watch Dogs в 4К с модами, улучшающими графику

YouTube-блогер Digital Dreams решил провести эксперимент и улучшить графику в первой части Watch Dogs посредством модификаций.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Футбол

Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Бомбардир.ру 16:59
Наука

Эксперты выяснили, помогают ли маски защититься от вируса

Ученые решили разобраться в том, действительно ли маски могут защитить от вируса.
Anonsens 16:10
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета вчера в 03:16
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru 07:07
Политика

Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки

Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата ранее сообщала, что бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 20:26
Гаджеты

Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Ведомости 18:24
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Армия и оружие

США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия

РИА Новости 18:28
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Футбол

Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости

В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Metaratings 16:04
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Шоу-бизнес

Фанаты не узнали Наташу Королеву на новом фото

Певица Наташа Королева издала новый сборник своих старых хитов.
Pravda.Ru 10:47
Политика

Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Газета.Ru 11:40
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Общество

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Известия 17:59
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году; в разработке находится версия игры для Windows, которую должна выпустить компания 505 Games летом 2020 года. Это первая игра Хидэо Кодзимы и Kojima Productions после разрыва с Konami в 2015 году. В работе над игрой приняли участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер; в игре также появляются персонажи, моделями для внешности которых послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Steam
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное