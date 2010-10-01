Игры
News.ruDeath Stranding выйдет на ПК в начале июня
Издатель 505 Games назвал дату выхода ПК-версии Death Stranding. Симулятор курьера станет доступен пользователям Steam и Epic Games Store 2 июня. ПК-версия получит увеличенную частоту кадров, фоторежим и поддержку ультрашироких мониторов.
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Авторы Death Stranding назвали дату релиза на ПК — в игру добавят хедкраба из Half-Life
CyberSport.ruвчера в 11:28
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