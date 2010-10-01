Игры

News.ruNews.ruDeath Stranding выйдет на ПК в начале июня

Издатель 505 Games назвал дату выхода ПК-версии Death Stranding. Симулятор курьера станет доступен пользователям Steam и Epic Games Store 2 июня. ПК-версия получит увеличенную частоту кадров, фоторежим и поддержку ультрашироких мониторов.
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Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

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Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC

Красная веснавчера в 12:58

Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

News.ru01:40

ПК-версия Death Stranding выйдет 2 июня — с фоторежимом и Denuvo

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Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

Игромания.рувчера в 11:28

Авторы Death Stranding назвали дату релиза на ПК — в игру добавят хедкраба из Half-Life

CyberSport.ruвчера в 11:28

Озвучена дата выхода Death Stranding на ПК

Sibnet Новостивчера в 21:47
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
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Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?

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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой

Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.
РБК 01:58
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Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
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Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
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В Нижегородской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 10%

Превалирует грипп А. Отметим, что против вируса было привито 46% населения Нижегородской области.
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Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
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Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru вчера в 10:35
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Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки

В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
РБК вчера в 14:10
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
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Путин объяснил значение закона об иноагентах

Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.
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ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 18:46
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Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
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Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
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В Башкирии уволена учительница за оскорбление школьницы

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Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
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Компания Nissan сокращает производство машин в России

Как уточнили изданию в самой компании, российский рынок остается приоритетным для Nissan, и возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику сразу же после улучшения ситуации на рынке.
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Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
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Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

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Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
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В США заявили, что Россия не угрожает странам Прибалтики

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — заявил Гилмор журналистам.
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Компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году; в разработке находится версия игры для Windows, которую должна выпустить компания 505 Games летом 2020 года. Это первая игра Хидэо Кодзимы и Kojima Productions после разрыва с Konami в 2015 году. В работе над игрой приняли участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер; в игре также появляются персонажи, моделями для внешности которых послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.
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