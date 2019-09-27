Происшествия
РИА НовостиДебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
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Политика
МИД РФ предложил лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Министерство иностранных дел России предложило проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.
Вечерняя Москва вчера в 23:07
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Общество
Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
Взгляд.ру 03:41
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 25 сентября в 13:46
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru 03:58
Энергетика
«Газпром нефть» исследует превращение газа в алмазы
Научно-технический центр "Газпром нефти" заказал исследование процесса превращения газа в твердый продукт, а именно в синтетические алмазы.
Фонтанка.Ру 09:32
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Футбол
«Я приобрел замечательный опыт». Каррера — о работе в «Спартаке»
Bookmaker-ratings.ru 06:33
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 09:08
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
ТК Звезда вчера в 13:30
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Спорт
МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады
Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости вчера в 22:31
Театры
В Калуге во время спектакля умер актер
Вчера, 26 сентября, ушёл из жизни актёр калужского ТЮЗа Андрей Семёнов. В декабре ему могло исполниться 57 лет.
Калужские новости 07:42
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Происшествия
В Москве сотрудницы полиции пожаловались на приставания начальника
В Москве две сотрудницы полиции отчаявшись самостоятельно решить деликатную проблему написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с жалобой на своего начальника.
Комсомольская правда 10:05
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Происшествия
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку
В ходе занятия один из учеников выстрелил из оружия и попал в ученицу 11-го класса, которая проходила мимо.
Российская газета 07:55
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30