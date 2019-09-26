Происшествия
РИА НовостиДебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
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Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru 10:12
Происшествия
Разработчик SSJ-100 рассказал, почему самолет могут переименовать
В середине сентября в интервью РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (ОАК, в которую входит ГСС, сейчас проходит процедуру вливания в Ростех) говорил, что самолет SSJ-100 после серии проблем и катастрофы в Шереметьево может сменить название, в том числе на российское.
ТАСС 04:45
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Интернет
Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу
Пользователи сети стали жертвами вредоносного программного обеспечения, распространяющегося через рекламные объявления.
Lenta.ru 09:55
Политика
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Общество
В Москве вечером 27 сентября может ухудшиться качество воздуха
RT на русском 08:29
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
Лидирует сборная Китая (26 очков из 27 возможных). На втором месте команда США (22 балла). На Кубке мира играют 12 национальных сборных.
РБК 08:29
Спорт
Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Газета.Ru 09:49
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Политика
Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной
Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что против его страны Россией ведется война.
Московский Комсомолец 25 сентября в 09:34
Здоровье
Медики назвали главные признаки микроинсульта
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19