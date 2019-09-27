Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
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День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

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Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва

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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

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Появилось видео из самолёта, где устроил дебош директор Аверина

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Опубликовано видео дебоша с актером Авериным: зачинщиком стал директор

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РЕН ТВвчера в 14:59
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

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ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением касаемо премии лучшему игроку года, которую получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
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В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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ЧВК Вагнера прибыла в Ливию для помощи Хафтару

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Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном

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Российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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