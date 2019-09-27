Происшествия

ИзвестияИзвестияАктера Аверина задержали за дебош в самолете

«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь».
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Опубликовано видео дебоша с актером Авериным: зачинщиком стал директор

Московский Комсомолец11:49

«Аэрофлот» прокомментировал дебош звезды «Глухаря» Максима Аверина

РЕН ТВвчера в 14:59

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости10:07

Появилось видео из самолёта, где устроил дебош директор Аверина

Life.ru10:47

Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент в самолете с участием Аверина и его директора

Пятый канал10:56

Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва

ТАССвчера в 15:57

Опубликовано видео дебоша с участием Аверина в самолете

ТК Звезда10:31
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Общество

МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете

МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
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В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
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Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Авто

Subaru может стать дочерней структурой компании Toyota

На сегодняшний день компании Toyota принадлежит 16,83% акций Subaru. В планах довести эту цифру до 20%.
Тарантас Ньюс 04:08
Происшествия

В Москве сотрудницы полиции пожаловались на приставания начальника

В Москве две сотрудницы полиции отчаявшись самостоятельно решить деликатную проблему написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с жалобой на своего начальника.
Комсомольская правда 10:05
Политика

Сергей Лавров встретился в ООН с главой МИД КНР Ван И

На полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает 27 сентября РИА Новости.
REGNUM 13:05
Общество

Вячеслав Володин посетит 4 района Саратовской области

Четвертая Власть 01:04
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Общество

В России запретили курить на балконе

Красная весна вчера в 08:32
Происшествия

В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета

РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой

Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru 08:43
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов

Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:04
Политика

Педерсен намерен посетить Москву

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудит с замглавы МИД России Сергеем Вершининым свой визит в Москву.
RT на русском 11:54
Происшествия

Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка

Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Наука

В России сократилось количество учёных

Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.
Ferra 08:27
Космос

Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

Кам 24 03:48
Общество

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика

Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма

Радио Комсомольская правда вчера в 05:56
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Происшествия

Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование

По словам представителя компании, модернизация, проводимая в рамках политики импортозамещения, приведет к повышению надежности, эффективности эксплуатации и комфорта для пассажиров.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Футбол

Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

RT на русском 11:16
Футбол

Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.
RT на русском 13:05
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Политика

Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году

Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК 13:14
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Актер Андрей Семенов скончался во время спектакля в Калуге

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Волейбол

Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира

Невские Новости 12:58
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Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
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Максим Аверин
Российский актёр
Российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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