Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

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