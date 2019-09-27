Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
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Максим Аверин
Российский актёр
Российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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