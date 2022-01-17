Германия с партнерами примет меры в отношении газопровода «Северный поток-2» в случае эскалации ситуации на Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Пресненский районный суд в понедельник лишил родительских прав биологических родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве.
Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до 2,54 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора.