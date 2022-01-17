Будьте в Плюсе

Дебошир из Дагестана принес извинения за скандал и угрозы в московском автобусе

Хорошо ли подобран заголовок?
Мужчина, вступивший в словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что позволил себе резкие слова в отношении русских.
РИА Новости
«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», — сказал задержанный.
Невские Новости
Вскоре 29-летнего подозреваемого нашли в Калужской области.
РИА Новости
Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.
Москва 24

Подробнее о событии

Появилось видео конфликта с дагестанцем, который угрожал русским
URA.Ru06:10
Мужчина, устроивший перепалку в автобусе в Москве, признал, что резко высказался о русских
РИА Новости02:09
Самое цитируемое
Появилось видео начала конфликта в автобусе в Москве
Рамблер05:53
«Искренне сожалею»: Дагестанец, угрожавший «бить русских» в автобусе, извинился на камеру
Царьград05:01
Дебошир принес извинения за скандал в московском автобусе
Известия03:34
Дебошир из Дагестана принес извинения за скандал и угрозы в московском автобусе
Lenta.ru03:08
Мужчина, устроивший перепалку в московском автобусе, принес извинения
Комсомольская правда04:43

Интересное

Тюнити симбун: В Японии обеспокоены размещением ядерных боеголовок ВМФ РФ в Тихом океане

Японское издание «Тюнити симбун» с тревогой пишет о намерениях России разместить ядерные боеголовки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Военное дело05:52

Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против Nord Stream 2 при эскалации

Германия с партнерами примет меры в отношении газопровода «Северный поток-2» в случае эскалации ситуации на Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
РБК08:04

Полиция не исключает, что нападение на вдову Градского было инсценировкой

Сотрудники полиции рассматривают версию, что нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и хищение у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой.
ТАСС05:52

В магазине PS5 стали появляться игры для PS3

Пользователи обратили внимание, что в магазине PlayStation 5 стали появляться игры для PS3, и всё это на фоне того, что Sony может работать над поддержкой обратной совместимости.
Игромания.рувчера в 07:20

Суд лишил прав родителей девочки, прожившей около шести лет в московской клинике

Пресненский районный суд в понедельник лишил родительских прав биологических родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве.
ТАСС07:35

Бежавший в Британию экс-агент КГБ и ФСБ Карпичков заявил, что получил письмо с угрозами

Борис Карпичков, который служил в КГБ, а после распада СССР — в ФСБ, сообщил, что получил письмо с угрозами жизни, пишет газета Mirror.
РБКвчера в 13:43

«Когда я стану хоккеистом, мы это ведро с болтами выкинем». Неизвестные истории о русском вратаре Василевском

Команда 1994 года рождения становилась чемпионом России, как раз во многом благодаря Андрею.
Sport24.ru08:00

Министр обороны Британии Уоллес: Россия лжет, что ей угрожает НАТО

В последние недели ситуацию усугубило заявление министра обороны России, будто США готовят на востоке Украины «провокацию с использованием химических веществ».
ИноСМИ05:50

Тариф системы «Платон» с 1 февраля вырастет на 20 копеек за километр

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до 2,54 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора.
РИА Новости14 января в 09:03

Экспорт газа по «Силе Сибири» в январе вырос в 1,5 раза

В "Газпроме" сообщили об увеличении экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
ПРАЙМ06:31