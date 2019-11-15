Футбол

Sputnik АрменияSputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции

Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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Сборная Армении проиграла: футбольный хаш Хашманяна пока не сварился

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Евро-2020. Армения – Греция. Советы и ставки букмекеров на матч Евро-2020

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Евро-2020: Сборная Армении потерпела первое поражение при новом тренере

ODDS.ru13:50
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Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости вчера в 11:05
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

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Состоялся релиз игры Terminator: Resistance

Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.
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Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
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Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
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Шопоголизм в интернете захотели признать психическим расстройством

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Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
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Политика

Митингующие разбили палатки у здания парламента в Тбилиси

Митингующие в центре Тбилиси оппозиционеры установили несколько палаток у здания парламента в знак того, что не собираются расходиться.
Телеканал 360° вчера в 15:34
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

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В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
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Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
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Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru вчера в 05:28
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 11:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета 05:28
Здоровье

Германия вводит штраф за отказ от вакцин против кори

Немецкий Бундестаг принял закон, по которому отказывающиеся проводить своим детям вакцины от кори родители будут получать штрафы до 2 500 евро.
MedikForum.ru 05:10
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Экономика

Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)

Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
ИноСМИ 16:23
Общество

СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
ТАСС 15:58
Кино

«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Газета.Ru 18:54
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Футбол

Испания разгромила Мальту в отборе на Евро-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.
RT на русском 16:34
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
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Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
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Представляет Армению на международных матчах по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Армении. По состоянию на 19 сентября 2019 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 96-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года - 44-е.
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