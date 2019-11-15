Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.

Дебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Общество Состоялся релиз игры Terminator: Resistance Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.

Происшествия Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.

Шоу-бизнес Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.

Политика Митингующие разбили палатки у здания парламента в Тбилиси Митингующие в центре Тбилиси оппозиционеры установили несколько палаток у здания парламента в знак того, что не собираются расходиться.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Политика Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.

Автоспорт Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Здоровье Германия вводит штраф за отказ от вакцин против кори Немецкий Бундестаг принял закон, по которому отказывающиеся проводить своим детям вакцины от кори родители будут получать штрафы до 2 500 евро.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Футбол Испания разгромила Мальту в отборе на Евро-2020 В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.