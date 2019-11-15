Футбол
Sputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции
Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Состоялся релиз игры Terminator: Resistance
Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.
Гаджеты
Motorola представила обновленную раскладушку Razr
Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
Происшествия
Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила около 18 миллионов рублей за концерт в Минске
Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Политика
Митингующие разбили палатки у здания парламента в Тбилиси
Митингующие в центре Тбилиси оппозиционеры установили несколько палаток у здания парламента в знак того, что не собираются расходиться.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Экономика
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Здоровье
Германия вводит штраф за отказ от вакцин против кори
Немецкий Бундестаг принял закон, по которому отказывающиеся проводить своим детям вакцины от кори родители будут получать штрафы до 2 500 евро.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Футбол
Испания разгромила Мальту в отборе на Евро-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Испании одержала крупную победу над командой Мальты.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.