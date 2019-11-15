Футбол
Sputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции
Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Происшествия
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Российская газета вчера в 22:30
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия
Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии
Американский подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, скончался в больнице, сообщает 15 ноября издание Los Angeles Times со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва.
REGNUM вчера в 21:28
Наука
Ученые: математические способности детей не зависят от пола
Американские исследователи провели эксперимент и выяснили, что математические способности ребенка не зависят от его пола.
Волга-Медиа вчера в 09:18
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
REGNUM 14 ноября в 07:51
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество
Галкин высказался об отмене своих концертов
Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Lenta.ru 01:03
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Здоровье
Медосмотр потенциальных водителей на Сахалине станет дольше и дороже из-за фермента CDT
С 22 ноября по приказу Минздрава РФ будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств.
Сахалин.Инфо вчера в 02:44
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
РИА Новости вчера в 06:25
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся
Официальная премьера электрокара Ford Mustang Mach-E состоится совсем скоро, но его изображения, технические характеристики и цены уже опубликованы в сети.
FormaCar вчера в 09:30
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
RT на русском 00:40
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
RT на русском вчера в 13:55
Общество
В России упал спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
Известия 00:00
Спорт
Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru вчера в 05:54
Спорт
Розыгрыш Кубка мира стартует без конькобежца Павла Кулижникова
Мировой рекордсмен из-за травмы пропустит два первых этапа в Белоруссии и Польше В пятницу в Минске стартует шестиэтапный розыгрыш Кубка мира — первое соревнование, которым откроют свой международный сезон мастера конькобежного спорта.
Коммерсантъ вчера в 02:18
Происшествия
Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане
Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали.
РЕН ТВ 01:06
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Российская газета вчера в 12:00
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 13 ноября в 11:07
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Tvoe-avto.com вчера в 11:30