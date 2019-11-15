Футбол
Спорт-ЭкспрессГреция одолела с минимальным счетом Армению
В матче отборочного турнира Евро-2020 Армения принимала Грецию. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Чемпионат Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Оле, оле, оле», фаеры и бомбовая эйфория: как армянские фанаты шли на матч с Грецией
Sputnik Армениявчера в 12:16
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Происшествия
Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Футбол
Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри
Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Футбол
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией
Автоспорт
Эддолс: потеряли все данные и связь с машиной Квята
Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии для своей команды.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Наука
Обнаружена связь белка альфа-синуклеина с болезнью Паркинсона
Агрегаты белка альфа-синуклеина, возникающие в кишечнике, могут играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона, - пишет eurekalert.org.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Общество
Британец стал миллионером, купив лотерейные билеты для больной жены
Житель Великобритании Кевин Френсис выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь больную жену, сообщает Daily Mirror.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика