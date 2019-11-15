Футбол

Sputnik АрменияSputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции

Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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Евро-2020. Армения – Греция. Советы и ставки букмекеров на матч Евро-2020

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Сборная Армении проиграла: футбольный хаш Хашманяна пока не сварился

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Армения потерпела поражение в матче против Греции

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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

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США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35

Военное обозрение вчера в 23:07
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В короткой программе Гран-при России Трусова проиграла Медведевой

Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве.
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Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

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Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
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На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
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Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
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РИА Новости вчера в 14:13
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Михаил Ефремов впервые стал дедом

РЕН ТВ вчера в 14:36
Футбол

Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

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Энергетика

Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Армия и оружие

Учебно-боевой самолет Як-130 впервые представят в Дубае

Учебно-боевой самолет Як-130 впервые примет участие в авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщает пресс-центр завода, где он разработан.
ТК Звезда 01:45
Политика

Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
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Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

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Коммерсантъ вчера в 05:49
Авто

АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому

В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня 14 ноября в 02:05
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