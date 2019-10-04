Мадридский "Реал" одержал победу над "Гранадой" в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карим Бензема, Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес.

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