Футбол

Газета.RuГазета.RuДебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»

Реал — Гранада
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
2′
6′
Ангел Монторо
Максим Гоналон
Тони Кроос
Лука Модрич
34′
Каземиро
43′
Эден Азар
45′+1′
51′
Рамон Азиз
Альваро Вадильо
Даниэль Карвахаль
54′
54′
Херман Санчес Бараона
56′
Роберто Сольдадо
Лука Модрич
61′
64′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
Альфонс Ареоля
68′
69′
Дарвин Мачис
Эден Азар
Иско
70′
73′
Янхель Эррера
74′
Домингуш Дуарте
77′
Домингуш Дуарте
82′
Антонио Пуэртас
Гарет Бэйл
Хамес Родригес
83′
Хамес Родригес
90′+2′
Хамес Родригес
90′+3′
Мадридский "Реал" одержал победу над "Гранадой" в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карим Бензема, Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес.
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