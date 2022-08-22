"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - отмечает издание.
Довал общался с секретарем Совета безопасности РоссииНиколаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.
"Решения президента касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой вопиющей внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", - утверждает Макферрин.