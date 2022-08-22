Будьте в Плюсе

Deccan Heral: Индия и Россия могут вскоре взаимно признать платежные системы «Мир» и RuPay

Как пишет издание, наряду с признанием системы «Мир» в Индии Россия «с большой долей вероятности» предпримет шаги для начала приема карт индийской платежной системы RuPay.
РБК
"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - отмечает издание.
РИА Новости
Довал общался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.
News.ru
Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Deccan Herald: Россия и Индия могут взаимно признать платёжные системы друг друга
News.ru00:07
Индия и Россия обсуждают взаимное признание платежных систем «Мир» и RuPay
Газета.Ru00:49
Россия и Индия могут признать платежные системы друг друга
Коммерсантъ00:30
Deccan Heral: Индия и Россия могут вскоре взаимно признать платежные системы «Мир» и RuPay
РБК01:19
Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
Известия00:01
Deccan Herald: Индия и РФ могут взаимно признать платёжные системы «Мир» и RuPay
Pravda.Ru23:56
Deccan Herald: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы «Мир» и RuPay
РИА Новости23:31

Интересное

Производитель обуви Crocs решил сменить оператора работы в России

Американский производитель и продавец обуви Crocs решил сменить оператора и схему работы в России ради открытия магазинов после приостановки деятельности в марте.
Газета.Ru00:22

WSJ: мировые цены на кофе вырастут на фоне неурожая в Бразилии

Кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго рассказал WSJ, что глобальное подорожание кофе может вырасти на фоне подготовки оценок урожая 2022 года.
Коммерсантъ02:13

Полковник НМ ЛНР Киселев сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в освобожденном Лисичанске.
Lenta.ru02:24

Ростуризм: власти обсуждают строительство курорта — аналога Сочи в Дагестане

В связи с устойчивым ростом турпотока в Дагестан федеральные власти начали обсуждать строительство в регионе нового морского курорта на побережье Каспийского моря.
РБК00:38

Soldier: Уоррент-офицер Карни призвал военных Британии подготовиться к войне с Россией

Британский уоррент-офицер Пол Карни заявил, что военнослужащие Великобритании и их семьи должны подготовиться к вероятной войне с Россией.
Газета.Ru01:55

Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что во время визита в Канаду он собирается договориться о поставках в Германию «важного сырья» вместо российского.
Известия01:31

Ребенок скончался в США после заражения поедающей мозг амебы

В штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы вида Naegleria fowleri, поедающей мозг.
Известия19:41

Bild: оппозиционные политики в ФРГ поддержали запрет на выдачу россиянам шенгенских виз

Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила газета Bild.
РИА Новости21:07

«Би-би-си» отозвала лицензии на свой контент в России

Британская теле-радиовещательная корпорация "Би-би-си" отозвала лицензии на свой контент для России.
Газета.Ru02:13

AT: Байден привел США к чудовищной катастрофе в Афганистане

"Решения президента касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой вопиющей внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", - утверждает Макферрин.
Газета.Ru01:20