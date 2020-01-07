Происшествия

ИзвестияИзвестияДед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе

В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
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В Севастополе мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком

РБКвчера в 15:47

Дед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе

Известиявчера в 15:30

Севастопольский Дед Мороз сжег лицо ребенка в новогоднюю ночь

НТВ06 января в 09:23

В Севастополе Дед Мороз пролил кипяток на лицо 9-летнего ребёнка

Независимое телевидение Севастополявчера в 09:23

В Севастополе Дед Мороз во время фокуса пролил на ребенка кипяток

ТАССвчера в 03:00

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

РИА Новостивчера в 13:47

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

КП - Крым06 января в 08:34
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Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Znak.com вчера в 23:11
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Наука

Разработана вакцина от болезни Альцгеймера

Американским ученым удалось разработать вакцину которая может стать спасением от болезни Альцгеймера.
Новости Рязани 06 января в 12:13
Происшествия

Восемь человек спасли и 25 эвакуировали при пожаре в Южно-Сахалинске

Пожарные и спасатели города спасли восемь человек, еще 25 эвакуировали.
АСТВ вчера в 19:35
Наука

Искусственный интеллект настроили на рак груди

Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
News.ru 06 января в 01:13
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Футбол

Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Евро-футбол.ру 06 января в 01:24
Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна вчера в 09:51
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Evo-rus.com 06 января в 03:07
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 06 января в 13:43
Армия и оружие

Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана

В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Армия и оружие

США направили бомбардировщики В-52 ближе к Ирану

Капитал страны вчера в 07:46
Политика

Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Известия вчера в 16:05
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Футбол

«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

Sport24.ru вчера в 03:20
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий вчера в 02:32
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 06 января в 20:27
Теннис

Мария Шарапова получила wild card на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.
ТАСС Спорт вчера в 21:34
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Главный сказочный персонаж на празднике Нового года, славянский вариант рождественского дарителя. Известен с 1840 года, но создание канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего - а не рождественского - праздника произошло в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка. Прообразами Деда Мороза являются персонаж славянского сказочного фольклора и календарных обрядов и Святой Николай.
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