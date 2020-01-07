Происшествия
ИзвестияДед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе
В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
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В Севастополе Дед Мороз пролил кипяток на лицо 9-летнего ребёнка
Независимое телевидение Севастополявчера в 09:23
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Армия и оружие
Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Наука
Разработана вакцина от болезни Альцгеймера
Американским ученым удалось разработать вакцину которая может стать спасением от болезни Альцгеймера.
Происшествия
Восемь человек спасли и 25 эвакуировали при пожаре в Южно-Сахалинске
Пожарные и спасатели города спасли восемь человек, еще 25 эвакуировали.
Наука
Искусственный интеллект настроили на рак груди
Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Футбол
Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Армия и оружие
Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана
В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака.
Армия и оружие
США направили бомбардировщики В-52 ближе к Ирану
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Политика
Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные
Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Теннис
Мария Шарапова получила wild card на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.