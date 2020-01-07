Происшествия

ИзвестияИзвестияДед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе

В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
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В Севастополе мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком

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Дед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе

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Севастопольский Дед Мороз сжег лицо ребенка в новогоднюю ночь

НТВ06 января в 09:23

В Севастополе Дед Мороз пролил кипяток на лицо 9-летнего ребёнка

Независимое телевидение Севастополявчера в 09:23

В Севастополе Дед Мороз во время фокуса пролил на ребенка кипяток

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В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

РИА Новостивчера в 13:47

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

КП - Крым06 января в 08:34
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СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

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Происшествия

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РБК вчера в 13:05
Армия и оружие

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Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
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РИА Новости 01:15
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Газета.Ru 02:20
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Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Главный сказочный персонаж на празднике Нового года, славянский вариант рождественского дарителя. Известен с 1840 года, но создание канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего - а не рождественского - праздника произошло в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка. Прообразами Деда Мороза являются персонаж славянского сказочного фольклора и календарных обрядов и Святой Николай.
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