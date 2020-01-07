Происшествия
ИзвестияДед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе
В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
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В Севастополе Дед Мороз пролил кипяток на лицо 9-летнего ребёнка
Независимое телевидение Севастополявчера в 09:23
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В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
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В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
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Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
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В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
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В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив
Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Армия и оружие
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана
Иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана, говорится в заявлении пресс-службы иракской армии.
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Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
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У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей
У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей.
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Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
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Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
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Житель Пензенской области выиграл 123 млн рублей в лотерею
Мужчина из Пензенской области 7 января выиграл больше 123 млн рублей.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Армия и оружие
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В Министерстве обороны России заявили, что российские войска получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой в 2020 году.
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Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.