Экономика

Мой БрянскМой БрянскДедолларизация экспорта из РФ в Китай приостановилась

Издание пока не даёт прогнозов, будет ли ситуация долговременной. Ранее эксперты фиксировали тренд на евроизацию расчетов с Китам. Уточняется, что евро остаётся основной валютой для экспорта из РФ в эту страну.
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с чего всё началось

Россия увеличила экспорт в Китай за доллары

Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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