Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Доля доллара в экспортных расчетах России выросла в третьем квартале 2019 года, а доля евро, наоборот, снизилась, подсчитал РБК на основе данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. В основном это произошло за счет поставок в Китай.
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с чего всё началось

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
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Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
Парламентская газета 05:09
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

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Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
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В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
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Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Вышел финальный трейлер игрового «Мулана»

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В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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Екатерина Климова опубликовала свое фото в 18-летнем возрасте

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Pravda.Ru 05:44
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
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Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
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ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

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Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

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StarHit.ru 01 февраля в 19:00
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

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Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
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Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

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В Китае по меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом

В Китае по меньшей мере 16 граждан других стран заболели коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
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