Экономика
КоммерсантъДедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась
Доля доллара в экспортных расчетах России выросла в третьем квартале 2019 года, а доля евро, наоборот, снизилась, подсчитал РБК на основе данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. В основном это произошло за счет поставок в Китай.
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с чего всё началось
Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.РБКвчера в 17:00
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Доллар увеличил свою долю в структуре внешней торговли России
Будущее России. Национальные проекты01:56
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Экономика
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Антон Миранчук получил травму из-за бутс
Антон Миранчук получил повреждение стопы в первом матче на Кубке «Париматч» Премьер против «Партизана».
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Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
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Названы лауреаты премии президента РФ в области науки за 2019 год
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
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Роскомнадзор проверит «Ленту» после утечки личных данных россиян
Роскомнадзор (РКН) направит запрос в торговую сеть «Лента» (78,73% акций принадлежит президенту «Северстали» Алексею Мордашову) после появления в Сети информации об утечке персональных данных пользователей.
Космос
Эксперты сообщили, опасен ли приближающийся к Земле астероид
Астероид 2002 PZ39, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты.
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