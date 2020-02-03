Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Доля доллара в экспортных расчетах России выросла в третьем квартале 2019 года, а доля евро, наоборот, снизилась, подсчитал РБК на основе данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. В основном это произошло за счет поставок в Китай.
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с чего всё началось

Россия увеличила экспорт в Китай за доллары

Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Россия увеличила экспорт в Китай за доллары

РБКвчера в 17:00

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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

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Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей

На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.
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Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Общество

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До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Экономика

Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
ТАСС 05:52
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради не стала надевать бюстгальтер под откровенное кружевное платье.
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Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля

В Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
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Космос

В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.
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Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

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Кардиологи назвали единственную сладость, которая лечит сердце

По мнению специалистов Французской федерации кардиологов, витамин В3 в какао помогает снизить засорение артерий и предотвратить образование тромбов.
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Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

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