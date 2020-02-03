Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.

с чего всё началось

Доля доллара в экспортных расчетах России выросла в третьем квартале 2019 года, а доля евро, наоборот, снизилась, подсчитал РБК на основе данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. В основном это произошло за счет поставок в Китай.

Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Происшествия Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова Генпрокуратура РФ не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.

Футбол Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Общество Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Единоборства Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.