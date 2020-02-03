Экономика
КоммерсантъДедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась
Доля доллара в экспортных расчетах России выросла в третьем квартале 2019 года, а доля евро, наоборот, снизилась, подсчитал РБК на основе данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. В основном это произошло за счет поставок в Китай.
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с чего всё началось
Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.РБКвчера в 17:00
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Доллар увеличил свою долю в структуре внешней торговли России
Будущее России. Национальные проекты01:56
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