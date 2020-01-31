Экономика
РБКДедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Происшествия
72-летняя южносахалинка получила травмы, упав в автобусе
В результате ДТП 72-летняя женщина получила телесные повреждения.
Армия и оружие
Причиной гибели офицеров спецназа ФСБ в Сирии стало предательство
1 декабря в ходе боев в районе сирийского города Алеппо от подрыва на фугасе погибло 4 сотрудника спецназа ЦСН ФСБ.
Космос
Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Политика
Патриарх Кирилл призвал упомянуть бога в Конституции
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил с очередной инициативой: призвал упомянуть бога в главном российском законе — Конституции.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Кино
В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Происшествия
На юге Лондона произошел теракт
Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге Лондона, в районе Стретем.
Футбол
Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 350
В китайской провинция Хубэй (столица — Ухань), которая является эпицентром распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV, погибли еще 56 человек, сообщает Reuters.
Футбол
«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Более 70% россиян выразили желание сменить профессию
Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
В страны СНГ и ближнего зарубежья УАЗ в 2019 году экспортировал 4,49 тыс. автомобилей на 20,4% больше, чем годом ранее.
Общество
В России коронавирус внесен в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция 2019-nCoV отныне внесена в России в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова возглавил российский прокат, принеся 154,2 млн рублей за выходные.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Напомним, в декабре Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. В январе президент Александр Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти.
Политика
США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни
США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в министерстве внутренней безопасности.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Наука
В Италии ученые изолировали коронавирус
В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.