Экономика

РБКРБКДедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Коммерсантъ00:44

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

РБКвчера в 17:00

РФ «отвязывается» от доллара – во внешнеторговом обороте

Logirus.ru30 января в 17:05

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Будущее России. Национальные проекты01:56

Доллар вновь начал набирать обороты в экспортных поставках из РФ в КНР

Долг.рф02:44
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Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
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Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

REGNUM 02:40
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В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем

В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
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Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

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В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США

Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
РИА Новости 01:19
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В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю

Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
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Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

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Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
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Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском вчера в 21:39
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
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В Минздраве рассказали о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье

Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников рассказал о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье.
РЕН ТВ 02:04
Общество

В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса

В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
Ведомости вчера в 07:53
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
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Савченко: Зеленский идет не тем путем

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны.
Российская газета 00:54
Армия и оружие

113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка

Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
Rusvesna.su 01 февраля в 08:32
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Новые флагманы Xiaomi представят в несколько этапов

По данным инсайдеров, презентация флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro пройдет в несколько этапов.
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" прошли в России в минувшем году, в этом году комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы РФ, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 01:44
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС вчера в 06:24
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings вчера в 16:53
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Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
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Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Вести.Ru вчера в 21:11
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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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