Экономика
РБКДедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Доллар увеличил свою долю в структуре внешней торговли России
Будущее России. Национальные проекты01:56
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