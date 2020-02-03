Экономика

РБКРБКДедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Коммерсантъ00:44

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

РБКвчера в 17:00

РФ «отвязывается» от доллара – во внешнеторговом обороте

Logirus.ru30 января в 17:05

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Будущее России. Национальные проекты01:56

Доллар вновь начал набирать обороты в экспортных поставках из РФ в КНР

Долг.рф02:44
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

Криворучко пояснил, что о основная задача С-500 − борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тысячи километров) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях – и на среднем участке.
РИА Новости 01:44
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
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Александр Кокорин назвал свою зарплату в «Зените»

Кокорин добавил, что по условиям трудового соглашения точную зарплату он назвать не может.
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Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала причины, по которым госпитализировали певицу.
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Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
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Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
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Тизер сериалов Marvel для Disney+: Вселенная расширяется

Во время Супербоула студия Disney представила общий тизер трех первых телевизионных проектов вселенной Marvel — «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

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Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны.
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Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
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Назначен руководитель администрации главы Чувашии

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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
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