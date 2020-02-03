Экономика
РБКДедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России
Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Политика
Путин приказал эвакуировать россиян из Китая самолетами ВКС
«К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», - приводит слова Пескова ТАСС.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы
Чуть больше недели продлился пятый брак знаменитой американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон и продюсера Джона Питерса.
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Политика
Эксперты выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Россияне высказались о предложенных Путиным изменениях в Конституции РФ. Респондентов спросили, как они относятся к той или иной поправке.
Общество
Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости
Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Экономика
23 триллиона долларов: национальный долг США уже превышает размеры американской экономики (The National Interest, США) (The National Interest)
Национальный долг в размере 23 триллионов долларов уже превысил размеры американской экономики.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.