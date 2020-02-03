Экономика

РБКРБКДедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

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Пока не ясно, является ли этот откат в дедолларизации поставок в Китай разовым или более долговременным. Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

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Ульяновская правда14:00
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