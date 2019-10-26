Происшествия
Эхо МосквыДедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.
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с чего всё началось
Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.Новости Тюмени 72.ru00:42
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Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru00:42
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Происшествия
Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье
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На команду были возложены большие ожидания, это естественно, но мы поторопились, когда назвали наши цели.
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам
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В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
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США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео
Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Общество
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Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
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Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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В салоне обозначатся новые сидения, центральный тоннель и «приборка». Сзади изменится диван — у него появятся подголовники.
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Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
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СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Шоу-бизнес
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.