Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.

с чего всё началось

О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

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