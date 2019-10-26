Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыДедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.
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с чего всё началось

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.
Новости Тюмени 72.ru00:42

Подробнее о событии

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru00:42

Бывшие срочники рассказали о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

Znak.com01:04

Срочник рассказал о дедовщине в части, где тюменский солдат расстрелял восемь человек

URA.Ru01:47

Лайф узнал об издевательствах в воинской части, где солдат устроил бойню

Life.ru04:59

Тюменца, застрелившего восемь солдат, могли жестоко «кошмарить»

REGNUM01:23

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

Эхо Москвы03:00

Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

News.ru02:04
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Происшествия

Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:27
Футбол

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 09:26
Футбол

Мальдини: «Мы совершили ошибку, назвав цели „Милана“»

На команду были возложены большие ожидания, это естественно, но мы поторопились, когда назвали наши цели.
Sport24.ru 07:55
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

REGNUM 07:08
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 36 раз

За минувшие сутки зафиксированы 36 обстрелов территории ДНР, в ходе которых ВСУ выпустили 435 единиц боеприпасов, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 03:33
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Происшествия

Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру вчера в 13:20
Футбол

«Спартак» заинтересовался Жабой

Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бразильского полузащитника греческого ПАОК Лео Жабу.
Московский Комсомолец 06:11
Армия и оружие

Колонна американских военнослужащих вернулась из Ирака в Сирию

RT на русском 08:04
Политика

В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8

В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
Известия 02:09
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 24 октября в 07:31
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Происшествия

Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Lenta.ru 08:20
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Lenta.ru 08:47
Общество

В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха

Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
Дождь 06:28
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Авто

Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в Сети

В салоне обозначатся новые сидения, центральный тоннель и «приборка». Сзади изменится диван — у него появятся подголовники.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»

Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Происшествия

СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

В России может измениться способ расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей.
Автоновости дня 24 октября в 07:30
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
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Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
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