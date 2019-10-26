Происшествия
Эхо МосквыДедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.
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с чего всё началось
Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.Новости Тюмени 72.ru00:42
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Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru00:42
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