Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыДедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.
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с чего всё началось

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.
Новости Тюмени 72.ru00:42

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Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru00:42

Бывшие срочники рассказали о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

Znak.com01:04

Срочник рассказал о дедовщине в части, где тюменский солдат расстрелял восемь человек

URA.Ru01:47

Лайф узнал об издевательствах в воинской части, где солдат устроил бойню

Life.ru04:59

Тюменца, застрелившего восемь солдат, могли жестоко «кошмарить»

REGNUM01:23

Солдата забайкальской воинской части, убившего сослуживцев, могли спровоцировать издевательства со стороны офицеров

Эхо Москвы04:30

Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

News.ru02:04
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